緬甸民主路坎坷 獨立以來不止一次政變

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（法新社仰光1日電） 緬甸軍方今天發動政變，拘押民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），並宣布進入一年緊急狀態，期間將由軍方控制全國。

緬甸多個星期來緊張局勢升溫，曾統治緬甸近半世紀的軍方勢力和當權的文人政府一直就去年11月大選結果針鋒相對。11月大選由翁山蘇姬所屬的全國民主聯盟（National League for Democracy）輕鬆勝出。

國務資政翁山蘇姬與總統溫敏（Win Myint）今天清晨時分在首都奈比多（Naypyidaw）遭拘禁，原本國會再幾小時就將召開大選以來的首場會議。

軍方接着透過自己的電視台宣布進入為期一年的緊急狀態，並宣布退役將領明穗（Myint Swe）未來一年將擔任代理總統。

軍方以11月大選存有「大規模舞弊」和選委會未適當因應為由，將今天這場政變合理化。

軍方很快就壓下異議之聲，並嚴重限制全國的網路和行動電話通訊。

緬甸自1948年脫離英國統治獨立以來，曾歷經兩次政變，一次在1962年，另一次在1988年。

翁山蘇姬過去反對軍事政權的作為，讓她贏得了1991年諾貝爾和平獎的殊榮。

© 2021 AFP