緬甸無聲罷工 抗議軍方統治

（法新社仰光10日電） 緬甸軍方今年2月發動政變罷黜文人政府領袖翁山蘇姬，一群反政變示威者今天則發起「無聲罷工」，全國各地商家歇業且各城市街道空無一人，以抗議軍方的統治。

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法新社報導，據當地人權監督團體指出，這個位於東南亞的國家自2月政變以來動蕩不安至今，經濟凋敝，超過1300人被安全部隊殺害。

法新社記者目擊，緬甸商業大城仰光市中心街頭空蕩蕩，攤販不見蹤影且交通稀疏。

緬甸知名的佛教聖地大金寺（Shwedagon Pagoda ）也悄然無聲。這處佛寺向來觀光客與朝聖者絡繹不絕，人聲鼎沸。

第2大城瓦城（Mandalay）的居民說：「餐廳、商店與主要市場全部歇業，一大早攤販都不見了，也看不到晨起散步的民眾。」

當地媒體播放的畫面也顯示，位於東南部的城市毛淡棉（Mawlamyine）至北部實皆省（Sagaing Region）各城鎮，街頭杳無人煙。

位於仰光的美國大使館呼籲美國公民今天別上街，並稱安全部隊暴力鎮壓集會或抗議民眾的風險升高。

當地時間下午4時許，鄰近仰光的幾處周遭地帶響起群眾鼓噪的掌聲，藉此宣告罷工結束。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）

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