緬甸示威少女不治引發眾怒 美國敦促軍方節制暴力

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（法新社仰光20日電） 緬甸反政變示威少女苗兌兌凱日前頭部中彈並於昨天不治，再度引發民眾對軍方的新怒火。美國華府已經敦促緬甸軍政府領導人節制使用暴力，且應該放棄權力。

緬甸軍方在2月1日拘捕文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，全國各地嘩然，都市中心和偏遠鄉村都有大型街頭示威活動。

緬甸安全部隊則增派武力因應，部署軍隊來對付和平集會，並發射催淚瓦斯、水炮和橡膠子彈。

各界都強烈譴責緬甸軍方暴行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最近幾天已和同盟國家會談，敦促國際社會採取堅定的對策。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「我們再次呼籲緬甸軍方，不要對和平示威者使用暴力。」

他還說：「我們會跟夥伴國及盟邦合作，以施壓要求緬甸軍方改變行動。」

緬甸首都奈比多（Naypyidaw）一名醫生稍早宣布，證實反政變示威出現首名死者。

剛滿20歲的苗兌兌凱（Mya Thwate Thwate Khaing ）9日參加奈比多的大規模反政變抗議，但期間不幸頭部中彈，之後在醫院陷入昏迷。

苗兌兌凱遭槍擊後，成為示威群眾反抗的象徵，抗議者在示威時高舉着印有她肖像的布條。

商業都市仰光（Yangon）街頭已開始追悼苗兌兌凱，居民獻上花束、寫悼文以表追思。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP