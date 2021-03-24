緬甸血腥鎮壓未成年慘死 民怨沸騰6百多人獲釋

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（法新社仰光24日電） 由於緬甸軍警血腥鎮壓抗議再次掀起民怨沸騰，軍政府今天釋放600多名被關押的反政變民眾。人權團體另估計，至少20名不滿18歲的未成年兒少因鎮壓喪命。

軍政府費力要平息緬甸全國因反對2月1日推翻並逮捕民選領袖翁山蘇姬而發動的抗爭，已製造接二連三的致命暴力場面。

「緬甸援助政治犯協會」（AssistanceAssociation for Political Prisoners）查證，政變至今造成的死亡人數達到275名，並警告實際喪生人數可能更多，同時已有2800多人被捕。

當地媒體報導，瓦城（Mandalay）情勢徹夜混亂，市內許多行政區可見到路障遭焚燒，同時安全部隊大肆捉人、闖入民宅、毆打民眾並發射機槍。

緬甸援助政治犯協會通報，昨天有3人不幸喪命，包括一名7歲女童欽苗奇（Khin Myo Chit，音譯），她是在瓦城家中被射殺。

援助團體「拯救兒童基金會」（Save theChildren）與緬甸援助政治犯協會表示，至少有20名不滿18歲的兒少慘死於血腥鎮壓。

拯救兒童基金會發表聲明說：「我們感到驚恐，在血腥攻擊和平示威民眾的行動中，兒童一再淪為目標。」

緬甸軍政府昨天為7周來的鎮壓辯護，堅稱軍政府不會容忍「無政府狀態」。

在緬甸商業大城仰光，有600多名關押在音山監獄（Insein Prison）的反政變抗議民眾今天獲釋。

不具名的高階典獄官員透露：「音山監獄今天釋放360名男性和268女性。」

當時人在音山監獄的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）說，當地時間上午10時（台北時間中午12時），16輛載運獲釋民眾的巴士駛離監獄；「他們被送到居住地區的警察局然後回家」。

當地媒體刊登的照片顯示，搭乘巴士離開監獄的獲釋民眾比畫出3指手勢，這是反政變運動的代表手勢，源自電影「饑餓遊戲」（The Hunger Games），此時監獄外等候的民眾也向他們揮手致意，並回敬3指禮。

活躍人士號召今天全國展開「沉默罷工」（SilentStrike），仰光與首都奈比多的街頭空蕩蕩。

在南部的丹老市（Myeik），街道擺放成排舉着「我們需要民主」、「祝蘇媽媽身體健康」小紙片的洋娃娃。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2021 AFP