緬甸記者在家遇襲遭逮 下落不明

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（法新社仰光2日電） 緬甸民主之音（Democratic Voice of Burma，DVB）今天表示，旗下一名記者在住家遭軍方突擊逮捕，目前下落不明。

緬甸軍事政變發生逾一個月，反軍方的示威者遭受越來越強力的暴力鎮壓，當局使用催淚瓦斯、橡膠子彈以及愈來愈多的實彈來鎮壓異己。

試圖在街頭紀錄動蕩局勢的記者，也成為軍方與警方針對的對象。迄今已有好幾名記者遭到逮捕，包括一名派駐仰光的美聯社（AP）攝影記者。

DVB記者龔苗奈（Kaung Myat Naing，譯音）昨晚在位於南部丹老市（Myeik）的公寓遇襲，當時他開直播向外呼救。

數小時後，DVB在推特（Twitter）發表聲明說，龔苗奈被安全部隊帶走，「他被帶往哪裡以及是哪個軍方單位逮捕他，我們一無所悉」。

DVB說，龔苗奈最新的報導是軍方上周末在丹老市的鎮壓行動，以及昨天的群眾示威。

從他的直播可以聽到巨響，他朝外頭大喊：「如果你像這樣射擊，我要怎麼下樓？」這段影片公布在DVB臉書（Facebook）官方網頁。

DVB是緬甸着名傳媒，在前一個軍政府時期為流亡媒體，經常在電視或廣播播放未經當局審查的報導。

軍方掌權49年後終於在2011年鬆綁，DVB也在隔年將總部移入緬甸。

DVB今天要求軍方釋放龔苗奈與其他自政變以來遭逮的記者。聲明說：「他們只是在盡身為記者的專業職責。」

© 2021 AFP