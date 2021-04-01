緬甸軍事鎮壓滿兩個月 網友起底軍人親屬個資

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（法新社仰光1日電） 緬甸反軍事政變示威抗議至今已兩個月，軍方持續以致命武力鎮壓抗議民眾；在此同時緬甸網友在網路上騷擾軍人的親戚和支持者，施加「社會懲罰」。

緬甸最大城市仰光有一群年輕人今天在日出後不久，高唱莊嚴歌曲紀念政變至今喪生的500多人。他們後來沿街遊行高喊口號，要求軍政府下台、釋放民選政府實質領導人翁山蘇姬並恢復民主。第2大城瓦城等其他地方也有示威活動。

緬甸經濟控股公共公司（Myanma Economic Holdings Limited）全資或部分持股的數家仰光零售商店，昨晚發生火警。緬甸經濟控股公共公司為軍方投資企業，那些商店成為抗議行動抵制的目標。

緬甸民眾對軍方鎮壓的憤怒與悲傷也傾注至網路，其中一個網站列出與軍人有親屬關係的將近170人，把他們列為「叛徒」。

那個網站和相對應的臉書頁面遭關閉前，共有6萬7000名追蹤者，詳細記載那些人的個資，「起底」他們的工作地點、就讀大學和社群媒體帳號連結。

臉書頁面上寫着：「我們在此懲罰軍人的家人或支持軍隊的人。永遠不會原諒，永遠不會忘記！」

臉書已經依違反社群守則為由關閉此頁面，但其他較少人追蹤的頁面仍存在。

© 2021 AFP