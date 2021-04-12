緬甸軍事鎮壓 逾700平民死

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（法新社仰光11日電） 緬甸自2月1日發生政變至今，已有700多人死於軍事鎮壓。

緬甸連日來衝突情勢愈演愈烈，根據當地監督團體，安全部隊本周末在勃固（Bago）地區血腥鎮壓，至少造成82名反政變示威人士喪命。

實際遇害人數可能永遠無法水落石出，有報導說安全部隊強行帶走許多遺體。

勃固地區30歲的慈善工作者科席哈（Ko Thi Ha，譯音）就在遇害者之列。他和另外兩人攀爬磚牆試圖躲避軍方追捕時，遭子彈打中腿部摔下來，頭部重擊磚塊而傷重不治。家屬從醫院領回遺體後隨即火化。

友人告訴法新社：「軍人叫他不要跑，但他擔心不跑就會被射殺。」

一支於9日拍攝、經法新社證實的影片顯示，示威者躲在沙袋堆疊的路障後揮舞土製槍枝，影片背景不時傳來爆炸聲。

聯合國駐緬甸辦公室昨晚在推特（Twitter）發文說，勃固地區有許多傷患無法獲得治療。

截至今天，緬甸政治犯援助協會（AAPP）將平民死亡人數修正至706人，遠高於軍政府宣稱的數字。

AAPP也證實，薩加因（Sagaing）地區德穆鎮（Tamu）今天有一名騎摩托車的男子遭槍殺，後座女性乘客也傷重瀕死，自昨天以來，已有4人遇害。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP