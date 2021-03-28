緬甸軍人節大屠殺 歐盟英美譴責軍方劣行

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（法新社奈比多27日電） 今天是緬甸軍人節，軍政府在首都奈比多大閱兵，同一時間安全部隊則殺害了91名反政變民眾，歐盟、英國與美國紛紛譴責這種屠殺「手無寸鐵平民」的行為。

緬甸仰光歐盟大使館在社群網站貼文表示：「第76 屆緬甸軍人節將被永遠記錄成恐怖與蒙羞的一天，屠殺手無寸鐵的民眾還包括兒童，是無法自圓其說的劣行。」

前殖民宗主國英國也指出，安全部隊「因射殺手無寸鐵的平民而令自己蒙羞」。

美國駐緬甸大使館在臉書發文譴責軍政府，在軍人節當天「屠殺」平民百姓；「安全部隊屠殺手無寸鐵的百姓，包括兒童在內，而這些是他們宣示要保護的對象，這不是專業化軍隊或警察該有的行為」。

此外，美國大使館發言人表示，位於緬甸最大城仰光的美國文化中今天遭到槍擊，所幸無人傷亡。

美國一再痛批緬甸軍政府行徑，以及安全部隊屠殺數百名反政變抗議民眾。

美國大使館發言人曼林（Aryani Manring）表示：「我們確認，美國文化中心今天遭到槍擊，沒有傷亡，我們正在調查這起事件。」

雖然當地媒體報導的死亡人數較多，不過法新社已確認的數字是，緬甸全境今天至少有24人喪命。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2021 AFP