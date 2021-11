緬甸軍政府控翁山蘇姬2020年涉舞弊

(法新社仰光16日電) 緬甸國營媒體今天報導,緬甸軍政府指控遭罷黜的領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)在2020年國會選舉涉嫌舞弊。翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」當時贏得壓倒性勝利。

緬甸國營報紙「緬甸環球新光報」(Global New Light of Myanmar)報導,翁山蘇姬遭控「選舉舞弊與做出不法行為」。報導中並未提及訴訟何時展開。 報導並提到,另有15名官員面臨相同指控,包括前總統溫敏(Win Myint)與選舉委員會主席。 緬甸今年2月發生軍事政變,引發全國性抗議活動,當局也對異議人士展開鎮壓行動,造成數人死亡;自此之後,緬甸陷入混亂迄今。 76歲的翁山蘇姬自政變後遭拘至今,目前已面臨一連串指控,包括非法進口對講機、煽動叛亂與貪污,一旦被定罪將面臨數十年有期徒刑。 翁山蘇姬已因在競選活動藐視COVID-19(2019冠狀病毒疾病)防疫限制而受審,她領導的全國民主聯盟(National League for Democracy)在國會選舉中大勝親軍方的政黨。 國際觀察家說,緬甸2020年國會選舉大致是自由且公平。

緬甸軍政府已威脅將解散全國民主聯盟,上月依叛國罪判處翁山蘇姬幕僚溫廷(Win Htein)20年徒刑。

