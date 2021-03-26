緬甸軍政府政變爆發後 泰國冰毒走私將激增

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（法新社泰國廊開26日電） 緬甸爆發政變後，泰國已有冰毒（甲基安非他命）再次大量涌人的心理準備。泰國緝毒局過去6個月查獲超過8000萬片冰毒製品「亞霸」（yaba）。

緬甸軍方接管政權後，數周來全國陷入動亂並出現罷工，使緬甸合法經濟陷入困境。如今聯合國警告，未來還會有更多毒品湧入泰國。

聯合國毒品暨犯罪辦公室（UN Office on Drugs and Crime）人員道格拉斯（Jeremy Douglas）說：「如果過去是未來的指標，那麼合成毒品的產量將再度增加。」

他告訴法新社，隨着緬甸陷入動亂，境內組織性犯罪團體與合作的民兵可能會設法強化其地位。

在緬甸鄰近泰國和寮國邊界的法外之地，生產合成毒品是叛亂組織和民兵的首要財源。

當地就是所謂「金三角」，數十年來是東南亞毒品交易和犯罪活動的重鎮。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成冰毒供應過剩，使得泰國曼谷的冰毒街頭價格跌到谷底，一片只要50 泰銖（新台幣46元）。

緬甸邊境加強巡邏未能嚇阻走私活動，泰國當局估計，送來泰國的非法毒品如今約有3/4是取道寮國。

© 2021 AFP