緬甸軍政府祭死亡威脅 抗議仍不止

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社仰光22日電） 緬甸軍政府警告反政變抗議者可能喪命，但數以千計的民眾今天仍再度走上街頭。美國國務卿布林肯表示，美國將持續採取「堅決行動」來反對緬甸當局暴力鎮壓反抗者。

自3周前軍事將領廢黜並拘押文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）以來，緬甸大半區域持續騷動，全國各地出現大規模街頭示威，公民不服從運動讓許多政府作業和商業交易難以運作。

國營緬甸廣播電視台（MRTV）昨天公布聲明指出：「抗議者正在煽惑群眾步上會喪失性命的對峙之路，特別是針對容易衝動的青少年和年輕人。」

這段以緬語宣讀的聲明附上英文字幕，警告抗議者不要煽動「暴亂和無政府狀態」。

緬甸剛經歷政變後最多人喪命的周末，維安部隊在瓦城（Mandalay）朝抗議者開槍導致2死，仰光（Yangon）另有1人中彈身亡。

之前還有一名女子參與抗議時頭部中彈，使用生命維持器約2周後，仍於19日宣告不治，在昨天舉行葬禮。她是這波抗議首名被證實喪命的人，已變成反軍政府運動的有力象徵。

聯合國特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）表示，他對軍政府的最新威脅深感憂心。

安德魯斯推文：「警告軍政府：跟1988年（緬軍鎮壓民主運動）不一樣，維安部隊的行動正被記錄下來，你們會被追究責任。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）昨天也在推特（Twitter）上貼文：「在緬甸人民要求恢復民選政府之際，美國將繼續採取堅決行動，對抗那些向他們施暴的人。我們支持緬甸人民。」

儘管緬甸當局發布警告，抗議者今天似乎仍不退卻。緬甸最大城市暨商業大城仰光（Yangon）有2個區域聚集了數以千計的民眾。

23歲大學生喬喬（Kyaw Kyaw）說：「今天我們站出來參加抗議，要奮戰到我們勝利為止。我們擔心鎮壓，但我們會繼續前進，我們非常憤怒。」

在仰光市的巴漢鎮區（Bahan），示威者坐在一段馬路上，排出一片支持翁山蘇姬的黃、紅色旗海。

仰光居民一早起來就發現市區戒備森嚴，馬路上出現軍警用卡車，外交使館區域也被路障圍起來。

預料市場和商家將繼續關門，以示支持抗議者。另外在密芝那（Myitkyina）、土瓦（Dawei）等城市也有示威，首都奈比多（Naypidaw）亦有抗議者騎乘摩托車走上街頭。

© 2021 AFP