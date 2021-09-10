緬甸軍政府與民兵衝突再起 媒體報導至少10死

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（法新社仰光10日電） 緬甸軍政府今天表示，軍隊在一天的衝突中殺死了數名人民防衛部隊（Peoples' Defence Force）成員，當地居民和媒體則指出，至少有10人死亡。

當地監督組織稱，自軍方2月推翻民選的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府以來，緬甸陷入動蕩之中，軍政府對異議人士的鎮壓已造成超過1000人死亡。

在緬甸部分地區，當地民眾使用步槍或自製武器，組建人民防衛部隊反擊軍隊。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）告訴媒體，軍隊昨天進入馬圭省（Magway）敏達村（Myin Thar）時，遭「小型武器和自製槍械」攻擊。

紹敏通表示，正在尋找當地人民防衛部隊成員的軍人殺死了一些戰鬥者，軍隊也查獲23支槍，但他並沒有透露確切死亡人數。

一位匿名的敏達村村民說：「我們村莊有超過10人遭槍擊而死。」另有村民表示，軍人在衝突發生後，放火燒了幾棟房屋。

當地媒體報導，有10至15名當地人在衝突中遭殺害。

緬甸軍方與民兵的衝突多限於農村地區，但6月在國內第二大城瓦城（Mandalay）發生的槍戰，造成至少6人喪命。

© 2021 AFP