緬甸軍政府血腥鎮壓 UN：近25萬人流離失所

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（法新社仰光21日電） 聯合國緬甸人權問題特別調查員安德魯斯今天表示，緬甸軍政府鎮壓反政變的抗議民眾，已造成將近25萬人流離失所。

2月1日軍方發動政變廢黜文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），緬甸各地掀起大規模示威抗議潮。軍政府鎮壓反政變抗爭的手段日益兇殘。

根據當地人權團體統計，至少738人喪命，並且有3300人淪為政治犯而在監獄裡飽受折磨。

安德魯斯（Tom Andrews）在推特（Twitter）發文表示：「駭人聽聞…據消息來源指出，軍政府的鎮壓已造成至少25萬緬甸民眾流離失所，全球務必立即展開行動，因應這起人道災難。」

基督教援助團體「自由緬甸守護者」（Free Burma Rangers）上周估計，由於月初軍方發動陸空夾擊，北部的克倫邦（Karen State）至少2萬4000人顛沛流離。

武裝團體克倫民族聯盟（Karen National Union）第5旅發言人巴多赫曼曼（Padoh Mann Mann）表示，超過2000名克倫邦民眾已越過緬甸邊境進入泰國，克倫邦境內還有數千人無家可歸，「他們全都躲藏在村落附近的叢林里」。

當前暴力情勢升高，東南亞各國領導人與外長24日將在印尼首都雅加達會商，討論緬甸的危機。

緬甸政變領袖、武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）預料將出席峰會，民運領袖與人權團體紛表不滿。

人權觀察亞洲區主任亞當斯（Brad Adams）表示：「敏昂萊因主導軍方的暴行，殘酷鎮壓挺民主抗議民眾，而遭到國際制裁，不應歡迎他參與因應危機的跨國政府會商，何況這場危機是他一手造成的。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP