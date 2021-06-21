緬甸軍政府領導人抵莫斯科 出席國際安全會議

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（法新社莫斯科20日電） 緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天抵達莫斯科參加一場國際安全會議，這不過是他自軍事政變掌權以來，外界所知道的第2場海外行程。

緬甸2月1日發生軍事政變，推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的「全國民主聯盟」（NLD）政府，全國自此動蕩不安。

緬甸廣播電視台（MRTV）報導，敏昂萊20日搭乘專機離開首都奈比多（Naypyidaw），前往俄羅斯出席「莫斯科國際安全會議」（Moscow Conference for International Security）。而當地媒體也報導，身為空軍總司令的他上個月也曾出席在莫斯科舉行的軍用直升機展。

報導說，敏昂萊這次是「應俄羅斯國防部長邀請」出席莫斯科國際安全會議。

報導中並未詳述敏昂萊預計在俄國停留多久。法新社報導，俄羅斯為緬甸盟友，也是緬甸軍方主要的武器供應來源。

根據當地監督團體指出，緬甸軍政府殘酷鎮壓異議人士，至今至少有870名平民喪生。

聯合國大會18日採取罕見舉動，呼籲會員國「避免武器流入」緬甸，決議案在119國投贊成票下過關，俄羅斯等36國棄權，只有白俄羅斯投下反對票。

這項決議案沒有到呼籲全球對緬甸實施武器禁運的地步，但要求緬甸軍方「立即全面停止針對和平示威者的暴力行動」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP