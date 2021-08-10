緬甸軍方否認涉謀害駐聯合國大使 矛頭指向美國

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（法新社仰光10日電） 緬甸官方媒體今天報導，軍政府和一起涉及攻擊緬甸駐聯合國大使的計畫「毫無關係」，這起陰謀「是美國境內居民所為」。

軍政府今年2月爆發政變，緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）在聯合國大會公然與軍政府畫清界線，軍政府也隨即以覺莫敦不服從國家命令和指示等理由將他解職。

美國檢察官上周表示，已起訴兩名涉嫌策畫攻擊覺莫敦的緬甸公民，這2人曾討論僱用殺手以迫使覺莫敦辭職，如果對方拒絕，就要痛下殺手。

官媒「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）今天引述軍政府對此事件首度發表的聲明報導：「緬甸和這起事件毫無關係。這個傳聞的陰謀…是美國境內居民所為。」

28歲緬甸公民漂亨圖（Phyo Hein Htut，音譯）與20歲的葉亨佐（Ye Hein Zaw，音譯），遭美國聯邦法院起訴，最高可能遭處5年徒刑。

檢方指出，漂亨圖曾聯繫泰國1名與緬甸軍方有往來的軍火商。根據刑事訴狀，這名軍火商向漂亨圖提及關於僱用殺手的計畫，其中包括破壞覺莫敦的車輛使之發生事故。

根據緬甸人權監督團體，自政變發生以來，已有超過900名平民死於軍方鎮壓。

在緬甸因叛國罪嫌遭通緝的覺莫敦，一再呼籲國際介入協助平息動蕩、恢復文人政府。他上周寫信給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），通報緬甸軍方7月一連幾天在西北部薩加因〈Sagaing）地區總計屠殺40名平民。

軍政府否認這項指控，法新社也無法獨立證實這項消息是否屬實。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP