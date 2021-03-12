緬甸軍方控翁山蘇姬貪污 律師反批毫無根據

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（法新社仰光12日電） 緬甸前民選政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的律師今天表示，軍政府指控翁山蘇姬貪污「毫無根據」，是奪權的軍事將領在「非法抹黑」。

緬甸自2月1日政變以來持續動蕩。軍方除了廢黜、拘禁翁山蘇姬，還以多項罪名指控她，包括非法持有無線電對講機、違反2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制等。

軍政府發言人昨天又指控翁山蘇姬貪污，宣稱一名遭到拘留的首席部長已承認曾用60萬美元和10多公斤的黃金賄賂翁山蘇姬。

翁山蘇姬的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）告訴法新社：「這項對國務資政翁山蘇姬女士的指控毫無根據，尤其是關於美元和金條的部分，這是最令人捧腹的笑話。」

「我從沒看過這樣的非法抹黑。」

金蒙紹過去曾挺身對抗翁山蘇姬政府，為兩名報導洛興雅（Rohingya）難民危機的記者辯護。現在這名資深人權律師說：「她（翁山蘇姬）可能有她的缺點，但收賄與貪污不是她的特點。」

翁山蘇姬也被指控違反通訊法與意圖煽惑群眾動亂，預計15日審訊，但金蒙紹迄今無法私下與她會面。

金蒙紹說：「我很泄氣，因為我的客戶沒有獲得辯護和公平受審的權利。」不過他仍在為15日的聽審做準備。

他告訴法新社：「我不擔心這4起訴訟（指控），但可能會有其他指控冒出來，案件可能愈堆愈高，產生一些不實罪名和指控。」

翁山蘇姬2月1日被拘留後，至今未公開露面。

翁山蘇姬的全國民主聯盟（NLD）在去年11月大選贏得壓倒性勝利，但軍政府以選舉舞弊為由，宣稱奪權有理。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2021 AFP