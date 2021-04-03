緬甸軍方遭控不斷空襲 萬餘平民流離失所

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（法新社仰光3日電） 緬甸武裝團體克倫民族聯盟今天控訴軍政府使用「過度武力」，並表示軍方持續空襲，已導致超過1萬2000名手無寸鐵的平民流離失所，以及包括兒童在內等多人喪命。

武裝團體克倫民族聯盟（Karen National Union）上月底攻下東部克倫邦（Kayin State）一座軍事基地並殺害10名陸軍軍官後，軍政府還以空襲報復。

克倫民族聯盟一向直言抨擊2個月前發動政變的軍政府，並聲稱為數以百計反政變人士提供庇護。

克倫民族聯盟今天發表聲明，譴責軍政府在3月27日至30日之間「不斷轟炸與空襲是過度使用武力」，「導致許多人死亡，包括兒童」。

聲明說：「這場空襲也使超過1萬2000人逃離家園，造成一場嚴重的人道危機。」

軍政府發言人則表示，軍方只是針對克倫民族聯盟奪走軍事基地和殺害軍官的第5旅。

發言人告訴法新社：「我們只有在當天發動空襲而已。」

然而克倫邦當地媒體與人權團體都表示，近來在各地發生多起爆炸與空襲事件。

約3000人在上月29日越過邊境河流薩爾溫江（Salween River）逃到泰國尋求庇護，但其中大多數人都在上月31日回到緬甸，泰國當局聲稱他們是「自願」回國。（譯者：陳怡君/核稿：徐崇哲）

© 2021 AFP