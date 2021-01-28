緬甸軍方首長提及廢憲 外界憂軍事政變

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（法新社仰光28日電） 緬甸軍方首長今天提及廢除憲法的可能性，這引發外界強烈擔憂，軍方可能會以選舉舞弊疑慮為由發動政變奪權。

翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的緬甸執政黨「全國民主聯盟」（National Leaguefor Democracy）去年11月大選贏得壓倒性勝利，緬甸軍方近幾周以來持續宣稱那場選舉存在大規模舞弊。

緬甸2015年依據2008年軍政府提出的憲法舉行首場民主選舉以來，文人政府和軍事將領的權力分享協議，一直處於不穩定狀態。

一名軍方發言人26日拒絕排除軍方全面奪權的可能性，以解決他所稱的政治危機。

堪稱緬甸權力最大人士、武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天在軍方喉舌報「妙瓦底日報」（Myawady Daily）刊登的演說內容，也似乎呼應相同氣氛。

敏昂萊表示，2008年頒布的憲法是「一切法律的母法」，應加以遵守。但他也警告，在特定情況下，可能「有必要廢除憲法」。

緬甸軍方數度要求選舉委員會公布11月大選最終選舉人名冊，但一直未能如願。

軍方表示，要拿到選舉人名冊才能交叉比對是否有作票。軍方聲稱，全緬甸共有860萬起選舉舞弊。

緬甸於2011年結束將近50年軍事獨裁統治，去年大選僅是其後的第2場民主選舉。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP