緬甸限制存戶提款 銀行爆擠兌潮

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（法新社仰光24日電） 在緬甸仰光逐漸露出曙光時，軍方開設的米瓦迪銀行外已有存戶焦急地排隊，因為嚴格限制每日提領現金額度的新命令，加劇了有關緬甸在政變後資金短缺的傳言。

自從軍方將領2月1日發動政變、推翻民選政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）以來，米瓦迪銀行（Myawaddy Bank）等數十家軍方把持的緬甸企業面臨遭到抵制的壓力。

蔓延至全國的抗議活動號召銀行等各機構員工響應罷工，使得軍方及其親信掌控的銀行產業在緬甸26日的每月發薪日前，陷入停擺。

在商業大城仰光，大部分民營銀行仍歇業，僅部分國營行庫照常營業，至於從提款機提領現金則不見得都能如願。

現年43歲的商人敦奈（Tun Naing）表示，情勢不確定加劇了大家對現金短缺的憂慮。過去一周來他天天到米瓦迪銀行排隊，期能提領帳戶內的600萬緬幣（約新台幣11萬8000元）存款

雖然米瓦迪銀行是緬甸國內第6大銀行，卻限制每個分行每天只能讓200名存戶提款，而且每人每天限提50萬緬幣。

敦奈說，清早卡位是搶到提款資格的關鍵，而且「有些人乾脆下榻附近旅館好儘早排隊拿憑證」，但有些人就沒這麼好運了。

64歲的退休教師明敏（Myint Myint）一周來天天到銀行排隊，還是領不到錢。他說：「我真是受夠了，他們應該透過（官媒）宣布，我們的錢安全無虞…儘管我的存款不多，但因傳言紛紛，我還是擔心。」

緬甸籍的澳洲科廷大學（Curtin University）國際企業專家Htwe Htwe Thein表示：「我們知道過去軍政府統治時期，他們是印鈔票解決問題，然而這必定導致通貨膨脹。」

因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐與實施封城措施，政變前的緬甸即面臨嚴峻的經濟困境，又因公民不合作運動，公務員也響應罷工，預料緬甸的經濟困境將更惡化。

軍方將領已遭到美國、英國、加拿大與歐盟的制裁，而整體經濟也有聲譽受損及外來直接投資減少的風險。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）在政變當天立即將緬甸今年的經濟成長預估由5.6%下修至2%，並指原因是「政治風險升高」。

因外國資金可能暫緩彙入，社運團體「緬甸正義」（Justice for Myanmar）警告，當前軍方可能會動用67億美元（約新台幣1865億元）的外彙存底。目前為止，美國的制裁包括10億美元的資產凍結。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2021 AFP