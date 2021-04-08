緬甸駐英大使遭撤換 英國：被迫同意軍政府的決定

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（法新社倫敦8日電） 緬甸軍政府發布正式通知，緬甸駐英國大使覺紮敏（Kyaw Zwar Minn）因為支持翁山蘇姬政府而遭撤換後，英國今天證實已經無法承認緬甸駐英國大使。

英國消息人士表示，英國政府依照外交政策，必須同意軍政府做出跟覺紮敏有關的決定。覺紮敏昨天被鎖在大使館外，不得其門而入。

效忠軍政府的外交人員似乎奪取了大使館的控制權，覺紮敏不得不流落街頭，只能待在車中過夜，在此同時反軍政府抗議者展開示威。

覺紮敏表示，緬甸發生軍事政變兩個月後，他的副手奇溫（Chit Win）接管大使館，這件事形同政變。

旅居倫敦緬甸社群成員敏亨（Min Hein）代表覺紮敏宣讀聲明，並說他們還在等待來自英國政府的正式回應。

敏亨還說：「我們也獲悉奇溫的團隊威脅大使館職員，如果那些職員不繼續為軍政府效力，將會受到嚴懲。」

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天稍早譴緬甸軍政府的「霸凌行徑」，並再度呼籲釋放被罷黜的民選領袖翁山蘇姬。

拉布在推特（Twitter）發文表示：「我們譴責緬甸軍政府昨天在倫敦的霸凌行徑，我要向覺紮敏的勇氣表示讚賞。」

「英國持續呼籲結束政變和駭人聽聞的暴力行為，並迅速恢復民主。」

© 2021 AFP