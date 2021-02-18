緬甸駭客入侵政府網站 軍方封鎖網路

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（法新社仰光18日電） 駭客今天攻擊緬甸政府網站，抗議軍事政變。緬甸軍政府則加強透過封鎖網路和部署軍隊，試圖阻止全國各地反對活動。

就在駭客攻擊網路的前一天，緬甸全國各地數萬人集會，抗議軍方在本月初推翻翁山蘇姬領導的文人政府。

名為「緬甸駭客」的組織入侵包括中央銀行、緬甸軍方文宣頁面、緬甸廣播電視台（MRTV）、港口事務管理局（Port Authority）和食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration）在內的網站。

緬甸駭客在臉書頁面上說：「我們正為緬甸正義而戰。」

「這就像人們在政府網站前大規模抗議。」

澳洲皇家墨爾本理工學院（RMIT）網路安全專家華倫（Matthew Warren）表示，這可能是為了達到宣傳目的。

仰光開車民眾連續第二天用車輛封鎖道路，他們掀起引擎蓋，假裝車輛故障，阻止安全部隊在緬甸最大城仰光周圍移動。

在今天上午一場直播中可以看見，停在北達貢區（North Dagon）一座橋周圍的公車和汽車，抗議者高喊：「不要去辦公室，離開它。加入公民不服從運動。」

穿着橙黃色僧袍的和尚舉着牌子寫着：「我們需要美國軍隊來拯救我們的處境。」

數十名員警在Myaynigone路口附近巡邏，開車民眾封鎖道路。

一名街頭小販說，交通堵塞有點不方便，但她支持這項運動。她告訴法新社：「因為汽車擋住我回家的路，昨天下午我走路約40分鐘才搭上公車。」

兩名消息人士告訴法新社，緬甸第二大城瓦城（Mandalay）的緊張局勢在夜間急遽升高，軍警驅離封鎖鐵路的抗議群眾。

當地緊急救護人員說，安全部隊開火，但不清楚是使用橡膠子彈或實彈，有一人受傷。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，4名參加公民不服從運動的火車司機在槍口下被捕，然後被帶到瓦城機車頭廠，被迫駛往北部密芝那市（Myitkyina）。

緬甸援助政治犯協會通報，自政變以來，已有近500人被捕。

© 2021 AFP