緬甸COVID-19疫情升溫 影響翁山蘇姬受審

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（法新社奈比多12日電） 緬甸法院正在審理前領導人翁山蘇姬被控無視防疫限制等罪名，但律師表示國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫影響到審理程序，因為檢方有一名證人染疫，無法出面作證。

緬甸近來確診數字激增，軍方的國家領導委員會（State Administration Council）昨天通報新增超過3400起病例，遠高於5月初的單日不到50例。

檢方一名證人原定今天出面作證，指認翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在去年大選期間罔顧防疫限制令。翁山蘇姬所屬的政黨在那次選舉贏得壓倒性勝利。

但翁山蘇姬的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）告訴記者，這名證人「因為感染COVID-19而缺席」。

金蒙紹表示，相同指控還有另一名證人出面作證，法院也聽取了翁山蘇姬被控非法進口和持有無線電對講機的證據。

另一名辯護律師敏敏索（Min Min Soe）上周告訴記者，76歲的翁山蘇姬及身旁所有人員在遭軍方拘押期間都已完整接種疫苗。但敏敏索未說明翁山蘇姬的接種時間和疫苗種類，據信在她的政府倒台前，翁山蘇姬就已經接種完第一劑。

金蒙紹表示，翁山蘇姬在今天的審前會議中「表達她極其憂心深陷第3波COVID-19疫情的人民」。

他還說翁山蘇姬與前總統溫敏（Win Myint）現在健康狀況皆良好。溫敏也被控無視COVID-19防疫限制。

緬甸在今年2月發生政變，軍方將翁山蘇姬驅趕下台，引發大規模起義和殘忍鎮壓。根據當地民權監督團體，至今已有超過890名平民死於部隊之手。

© 2021 AFP