緬軍接管政府 中媒稱「大規模改組」不提政變

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（法新社北京2日電） 緬甸軍方接管政府並拘押實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，中國國營媒體以「大規模內閣改組」形容緬軍行徑，委婉避開政變一詞。

現在全球各地民主國家領袖紛紛抨擊緬甸軍方；美國總統拜登（Joe Biden）還說，美國正在「留意」誰挺身支持緬甸人民。與此同時，中國共產黨領導階層則採取委婉作法回應。

北京政府呼籲緬甸各方「妥善處理分歧」。新華社昨天則以「大規模內閣改組」，來形容緬甸軍方在政變後撤換民選部長。

中共外圍官媒「環球時報」（Global Times）英文版引述不具名專家表示，緬軍將領攫取權力，可視為「對國家權力結構失衡的一種調整」。

環球時報也藉機抨擊美國前總統川普（Donald Trump），文章寫道：「若干專家提到，川普拒絕承認敗選，據報還煽動國會大廈的暴動，可能給緬甸軍方帶來啟發。」川普任內採取抗中路線，使美中關係落入數十年來的低谷。

一直以來北京當局皆反對外國干預「內部事務」，例如中國人權紀錄遭批評等情況。面對多數外國事務，北京也採取類似的中性立場。

© 2021 AFP