緬軍方將大選延期 美國促東協施壓

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（法新社華盛頓2日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）準備敦促東南亞國家協會（ASEAN）指派緬甸特使之際，美國今天表示，緬甸軍政府宣布在2年內舉行大選，只是在拖延時間。

布林肯正在線上和東協外長進行為期1周的會談，這是美國總統拜登政府在一個與中國競爭熱區最新的參與嘗試。

在東協會談前，緬甸軍政府領導人承諾在2023年8月前舉行大選並解除緊急狀態，延後了軍方2月1日發動政變罷黜民選政府領袖翁山蘇姬後，提出的時程表。

美國一位高官表示，這項宣布「喚醒東協必須更加努力，因為緬甸軍政府顯然只是在拖延時間，想讓時程拖到對自己有利」。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）4月與東協開會討論這場危機，發表所謂的共識聲明，呼籲立即結束暴力並指派區域特使，但敏昂萊後來卻不認帳，至今尚無特使，且有超過900人據報在軍政府長達6個月鎮壓異議人士的行動中喪命。

這位美國官員表示，布林肯會解決北京在南海對東協的「脅迫」，並提及了中國內部在人權方面讓人關切的問題。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）預定本月訪問美國傳統夥伴新加坡以及越南，印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）則預定本周前往華盛頓和布林肯見面。此外，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）稍早出訪了印尼、泰國，以及柬埔寨這個通常被視為最支持北京的東協國家。

© 2021 AFP