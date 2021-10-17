縮水式通膨來襲 包裝大小一樣分量悄悄變少

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（法新社紐約17日電） 包裝袋裡的空氣比洋芋片多？盒內的谷片變少了？這都不是你的錯覺，廠商這種「價格不變、分量減少」的縮水式通貨膨脹（Shrinkflation）策略已重出江湖。

全球供應鏈大塞車和勞工難尋，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後通膨飆升的部分原因，各企業均面臨更大的成本上揚壓力。

倡導消費者權益、追蹤他口中「縮水」現象長達25年的杜沃爾斯基（Edgar Dworsky）表示，近幾個月來有數十種商品以「偷斤減兩」的方式變相漲價，從衛生紙、早餐谷片到貓罐頭都有。

過去，這類分量微幅縮水的情況消費者大多不察，網路時代卻成了焦點。

論壇網站Reddit上，「縮水式通膨」群組有1萬4500名成員分享他們的發現，不過口吻多是開玩笑，而非抗議。

俄勒岡州一名44歲邱姓軟體工程師說，「縮水式通膨這招很賊啊，因為至少對我來說，這不像漲價那樣一眼就看穿」，但「要花一陣子才發現自己被耍了」的事實，讓縮水式通膨比正大光明漲價「要糟糕得多」。

有「消費者先生」之稱的杜沃爾斯基表示，企業並不會輕易走上縮水式通膨這一步，「他們是計算過的」，如果他們收到一小群人申訴，他們「會寄發幾張折價券，讓消費者繼續買下去」。

事實上，沒有文件顯示有任何消費者曾因產品分量縮水而「反抗」過。就連Reddit上也很難看到有人呼籲抵制拒買哪家品牌的產品。

「縮水」例子在其他產業也看得到，從都市迷你公寓到飛機座椅之間的腿部空間比比皆是，但最引人注意的還是消費者購買的包裝產品。

巴黎梭爾邦大學（Sorbonne University）歐洲工商管理學院（INSEAD）行為實驗室的行銷教授強頓（Pierre Chandon）表示，起碼產品分量縮水有健康上的好處，「我們心裡有數，分量愈大我們吃愈多」，如今「我們只不過回到不久前還被視為正常大小的分量」。

© 2021 AFP