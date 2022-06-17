總冠軍賽兩度落後 勇士扭轉劣勢成功稱王

（法新社波士頓16日電） 勇士在這次總冠軍賽系列賽中，曾以0比1、1比2兩度落後，但他們也兩次扳平戰局，並在最終以4比2後來居上成功稱王。

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美國職籃NBA金州勇士今天靠柯瑞（Stephen Curry）轟下並列全場最高34分，終場以103比90在客場擊敗波士頓塞爾蒂克，並以系列賽4勝2負的成績奪下本季的總冠軍，這是他們近8季6度闖進決賽後，拿下的第4座總冠軍。

勇士2014-15球季在「浪花兄弟」柯瑞與湯普森（Klay Thompson）帶領下，奪得球隊睽違40年的冠軍金杯；2016-17、2017-18兩季，靠杜蘭特（Kevin Durant）與「浪花兄弟」聯手，連兩季奪下總冠軍。

之後，杜蘭特離隊，勇士挑戰3連霸失利，又在湯普森、柯瑞相繼受傷的情況下，連兩季無緣爭霸。

本季柯瑞「滿血回歸」，湯普森也在接連出現大傷、缺席兩年半後復出，勇士本季在「浪花兄弟」再度合體的情況下，在例行賽拿下53勝29敗，以西區第3種子之姿前進季後賽。

季後賽首輪，勇士4比1輕鬆擊敗由連兩年的年度最有價值球員（MVP）約基奇（Nikola Jokic）所率領的丹佛金塊。

次輪對上西區第2種子曼菲斯灰熊，勇士再以4比2「下克上」擊敗由莫蘭特（Ja Morant）率領的灰熊，闖進西區冠軍賽。

西區冠軍賽，勇士面對來勢洶洶的達拉斯獨行俠，但他們沉着以對，以4比1淘汰唐西奇（Luka Doncic）帶領的獨行俠。

勇士一路遭遇強敵，卻都能輕鬆晉級，總冠軍賽卻打得並不輕鬆。

首戰遭塞爾蒂克末節下起的「三分雨」逆轉，在主場意外吞敗，丟掉關鍵的第1戰勝利；次役靠柯瑞砍進29分、浦爾（Jordan Poole）「復活」攻下17分的聯手帶領，成功扳回一城，與塞爾蒂克戰成1比1平手，也避免帶着0勝2負的絕對劣勢，前進到塞爾蒂克主場打接下來的兩戰。

第3戰在塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）、塔特姆（Jayson Tatum）、史瑪特（Marcus Smart）都攻下超過20分的情況下，勇士在客場輸球，以1比2處於落後；但靠着柯瑞大爆發，單場轟下43分的帶領，勇士在第4戰打完後，以2比2扳平戰局。

柯瑞第5戰被守死，僅進帳16分，但勇士在魏金斯（Andrew Wiggins）26分、13籃板的「雙十」成績帶領下，搶下「聽牌」的1勝。

今天柯瑞轟下並列全場最高的34分，並有7籃板、7助攻、2抄截、1阻攻的成績，率勇士成功在客場贏球，並奪下本季的總冠軍。

今天成功奪冠，是勇士近8個球季6度闖進總冠軍賽後，拿下的第4座總冠軍，也是隊史第7座總冠軍。

© 2022 AFP