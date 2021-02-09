總理無視防疫規定聚餐 希臘政府淡化批評聲浪

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（法新社雅典7日電） 希臘總理米佐塔基斯被拍到無視防疫規定，在偏遠島嶼與大約30人群聚午餐之後，希臘政府淡化各界批評。

希臘5日宣布更嚴格的防疫措施，包括大城市自晚間6時宵禁，且仍禁止私人住宅聚會。

但米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）昨天卻在執政黨議員史特芬納迪（Christodoulos Stefanadis）位於伊卡里亞島（Ikaria Island）的寓所和大約30人聚會，事後照片在網路瘋傳。

在野黨紛紛譴責米佐塔基斯無視防疫規定。

「改變運動黨」（KINAL）在聲明中說，這場午餐聚會對希臘人民是「挑釁與侮辱」。

前總理、激進左派聯盟（Syriza）黨魁齊普拉斯（Alexis Tsipras）則說，米佐塔基斯又再次「為所欲為」。

米佐塔基斯去年12月初因為一趟腳踏車之旅，被認為違反政府嚴格的防疫措施，而遭到批評。

齊普拉斯在聲明中說：「聰明人不會重蹈覆轍，這不是輕忽而重蹈覆轍，而是極度的傲慢…『我是當權者，我想怎麼做就怎麼做』。為什麼？『因為我可以』。」

政府發言人塔蘭提利斯（Christos Tarantilis）今天回擊說：「全國接種疫苗的同時，需要所有政黨支持，齊普拉斯卻選擇分裂和方向錯誤的技倆。」

塔蘭提利斯強調這是一場「露天」餐會，大家都戴着口罩，只有吃東西時才拿下來。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP