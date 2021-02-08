總統怎麼選喬不定 索馬利亞政治僵局難解

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（法新社摩加迪休8日電） 索馬利亞總統法馬喬任期屆滿，又未能達成政治協議以展開選舉選出取代他的人選，反對派領袖宣布，不再承認法馬喬是國家元首。

非洲之角國家索馬利亞本應於2月8日前以間接選舉方式選出新總統，不過因中央政府與聯邦各州未能就如何進行投票突破政治僵局，而錯過了最後期限。

索馬利亞當前除面臨政治危機，還有暴力的伊斯蘭叛亂、蝗蟲入侵與嚴重的糧食短缺問題。

反對派候選人聯盟呼籲法馬喬（Mohamed Abdullahi Farmajo）「尊重憲法」，以確保這個岌岌可危的國家政權和平轉移。

他們昨天晚間發表聲明說：「自2021年2月8日起，反對派候選人聯盟不再承認法馬喬是總統。聯盟將不接受任何透過施壓延長任期的方式。」

他們呼籲由國會議長、反對派意見領袖、地方首長與公民團體組成過渡時期國家委員會，帶領索馬利亞度過當前的階段。

新總統難產引發索國陷入政治危機，昨晚首都摩加迪休情勢緊張。目擊者表示，部分道路今天遭封鎖，包括通往國會的要道。

居民指出：「我們徹夜難眠，因為反對派的支持者開槍濫射。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP