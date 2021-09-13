總統顧德執政生活苦哈哈 幾內亞人民暫挺政變

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（法新社康納克立12日電） 幾內亞日前發生軍事政變，各國領袖施壓新成立的軍政府儘快恢復文人統治，不過幾內亞民眾受夠了總統顧德過去數十年統治，起碼目前為止是傾向支持軍政府的。

特種部隊領袖中校頓波雅（Mamady Doumbouya）5日奪權並拘捕83歲的總統顧德（Alpha Conde），接着於10日在首都康納克立（Conakry）會見區域領袖。

35歲司機馬馬杜．狄亞洛（Mamadou Douma Diallo）表示，顧德被推翻讓他大為訝異又欣喜若狂。他希望未來的日子能更美好，也懇求外界支持軍方，最起碼目前是這樣。

馬馬杜．狄亞洛說：「我們希望頓波雅能扭轉幾內亞。」他說，在顧德領導下，人民受苦受難的情形相當普遍。

40歲飯店警衛阿馬杜．狄亞洛（Amadou Diallo）對此表達認同，說顧德政府之下生活環境困苦，米、油和燃料價格僅漲不跌。

他說：「幾內亞什麼都有，人民卻一無所有。」

根據世界銀行（World Bank）資料，幾內亞擁有豐饒的礦產和水資源，但全國卻有逾43%人口生活在貧窮之中。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP