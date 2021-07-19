繪先知穆罕默德漫畫引反彈 丹麥藝術家病逝享壽86

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（法新社斯德哥爾摩18日電） 丹麥藝術家魏斯特加德的家人今天告訴媒體，魏斯特加德與世長辭，享壽86 歲。他以創作伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫，引發全球許多穆斯林反彈而為人所知。

魏斯特加德（Kurt Westergaard）的家人告訴丹麥「百林日報」（Berlingske），魏斯特加德久病後在睡夢中過世。

保守派老牌大報「日德蘭郵報」（Jyllands-Posten）曾以「穆罕默德的臉孔」（The Face of Mohammed）為題發表12幅漫畫，其中一幅特別讓許多穆斯林不滿，而魏斯特加德是當年參與創作的漫畫家之一。

這些漫畫起初幾乎沒有引發關注，然而兩周之後，抗議人士在哥本哈根（Copenhagen）發起示威活動，駐丹麥的穆斯林國家大使隨後提出抗議。

2006年2月，這些不滿情緒在整個穆斯林世界掀起一股反丹麥暴力浪潮。法國嘲諷雜誌「查理周刊」（Charlie Hebdo）2012年再次刊載這些漫畫。

與先知穆罕默德（Prophet Mohammad）漫畫相關的暴力情事在2015年一場大屠殺中達到最高點，當時查理周刊位於巴黎的辦公室遭遇攻擊，釀成12人喪命。

自1980年代中期以來，魏斯特加德一直在日德蘭郵報擔任插畫師。百林日報說，事實上，這幅具爭議性的漫畫此前曾發行過一次，但沒引發太多爭議。

2010年初，丹麥警方在魏斯特加德住所逮捕一名28 歲的索馬利亞人，這名武裝分子打算持刀刺殺魏斯特加德。

魏斯特加德晚年與其他和這些漫畫有關的人一樣，不得不在警方保護下隱居生活。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP