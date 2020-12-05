繼伊拉克阿富汗後 川普再令多數美軍撤離索馬利亞

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（法新社華盛頓4日電） 美國國防部今天宣布，總統川普下令從非洲國家索馬利亞撤離大部分美軍及安全人員；這些部隊原本在索馬利亞執行打擊伊斯蘭激進團體「青年黨」（Al-Shabaab）的行動。

美國國防部聲明表示，川普「已下令國防部和美軍非洲司令部（US Africa Command）在2021年初之前從索馬利亞撤出大部分人員及資產」。

美軍非洲司令部一向在索馬利亞維持約700名軍人，另外還有私人安全承包商，兩者都負責打擊當地青年黨勢力，並協助索馬利亞訓練部隊。

川普近期下令從伊拉克及阿富汗大量撤軍，現在又下令從索馬利亞撤軍，反映出他持續要美軍退出他所謂的無止盡海外戰爭，並在他任期最後幾周內兌現當初的競選承諾。

外界擔心美國在非洲各地陸續撤軍，國防部強調，美國「不是要退出或拋下非洲」。

「我們會持續打擊可能威脅到我們國土的暴力極端組織，同時確保我們在強國競爭中維持戰略優勢。」

美軍自2000年代初期就在索馬利亞執行打擊極端組織的行動，在多數以傳統飛機和無人機發動的襲擊中殺死了數百人，這類襲擊也造成可觀的平民死傷。

同時，美方也有傷亡，包括一名中央情報局（CIA）官員於11月底喪命。

© 2020 AFP