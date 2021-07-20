繼雪梨墨爾本之後 阿得雷德封城防堵疫情

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（法新社阿得雷德20日電） 多數人口未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的澳洲疲於應付疫情擴散，繼雪梨與墨爾本之後，南澳州首府阿得雷德今天將成為最新一個實施封城的澳洲城市。

南澳州（South Austrlia）出現5例本土病例後，將實施封城。南澳州州長馬歇爾（Steven Marshall）今天在阿得雷德（Adelaide）表示：「今晚6時起，南澳州將實施封城。」封城將持續至少7日。

他說：「我們不喜歡施加這些限制，不過我們認為機會只有一次，一次扭轉局勢的機會。」

澳洲如今有超過1400萬人因封城無法外出。

澳洲2500萬人僅11%接種疫苗，所幸先前爆發的社區感染如今已獲控制。

過去1個月，當局持續和迅速擴散的Delta變異株搏鬥。Delta最先是因1名飛機機組員感染雪梨駕駛進入澳洲，之後每天都造成約100人確診。

雪梨封城進入第4周，病毒擴散速度雖已減緩，但仍無法完全清零。至今雪梨確診累計1418例，單是今天就新增了78例。

封城時民眾只能因運動、添購食物等少數理由出門。另一方面，墨爾本當局今天表示，為期5天的緊急封城即將結束，之後將至少再封城7天。

© 2021 AFP