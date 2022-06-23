「露西」化石是他發現 古生物學家柯本斯辭世

（法新社巴黎22日電） 出版商說，着名化石「露西」的發現人之一、法國古生物學家柯本斯（Yves Coppens）今天在久病後辭世，享壽87歲。

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出版商賈可布（Odile Jacob）推文說，「法國失去了一位偉人」。他說，柯本斯除了擁有科學技能，還是「才華橫溢的作家、講故事的人和非文學類作家」。

柯本斯1974年與塔伊布（Maurice Taieb）、喬韓森（Donald Johanson）一同在衣索比亞的哈達（Hadar）發現迄今最完整的阿法南猿（Australopithecus afarensis）遺骸化石。

考古團隊為這個化石貼標籤時，正在聽披頭四合唱團（The Beatles）名曲Lucy In The Sky With Diamonds，因此給這名320萬年前的女性原始人起了個綽號「露西」。

他們挖出露西40%的骨骼，據此判定她的身高100公分，肌肉發達，能夠爬樹和直立行走。

出生在布列塔尼（Britanny）、父親是核物理學家的柯本斯2016年告訴法新社：「我6、7歲就想成為考古學家，放假我都在挖東西。」

1956年，年僅22歲的柯本斯錄取法國着名的國家科學研究中心（CNRS）。1960年代，他開始前往非洲，最先是造訪阿爾及利亞和查德。

他的第一個重大發現是1967年，在衣索比亞的奧莫（Omo）河谷發現1塊260萬年前的化石。

1974年，在衣索比亞的阿法（Afar）三角洲進行的國際探險，讓科本斯、他的法國同胞朋友塔伊布以及美國人喬韓森發現露西，就此享譽國際。

柯本斯常稱自己是露西的「爸爸」之一。

柯本斯等人發現52塊骨頭碎片組成的露西後，科學家認為，她是人類直接的祖先。

但現在普遍不相信這種說法，柯本斯和其他古生物學家反而認為，露西是人類的遠親。

後來柯本斯又陸續在茅利塔尼亞、菲律賓、印尼、西伯利亞、中國和蒙古進行挖掘，返回法國後，他成為巴黎人類博物館（Musee de l'Homme）館長，在着名的法蘭西學術院（College de France）擔任古生物學教授，並加入法國科學院（Academy of Science）。

他曾獲頒多個獎項，擔任法國政府的環境問題顧問，有多本着作，並撰寫超過100萬篇科學文章。

除了發現露西，柯本斯曾告訴法新社，他特別自豪「在人類的出現與氣候變遷之間建立了無可否認的聯結」。

他說，隨着森林讓位給稀樹草原，人類不再爬樹，開始直立行走，而為了阻止食肉動物，腦力也必須發展。

© 2022 AFP