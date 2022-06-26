世界最醜狗狗比賽 「快樂臉先生」奪魁

（法新社加州貝塔留瑪25日電） 一隻名叫「快樂臉先生」（Mr Happy Face）的狗兒，頂着龐克頭，舌頭總是伸出嘴邊，它最近贏得「世界最醜狗狗比賽」冠軍頭銜。

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這隻17歲的中國冠毛犬24日在「世界最醜狗狗比賽」（World's Ugliest Dog Contest）中擊敗了9名參賽者；這場賽事已有數十年歷史，每年在加州貝塔留瑪（Petaluma）舉行。

去年，41歲的亞利桑那女音樂家班納利（Jeneda Benally）收養了這隻最醜的冠軍狗。

班納利在比賽中介紹這隻狗說：「疫情期間，我曾希望生個孩子，或養只狗，既然生孩子要看天意，我選擇養只狗。」

她說，她去到流浪狗之家，被告知有一隻健康有問題的老狗，「可能是近親繁殖的結果，因為它長得太醜了」。

為自己的狗兒感到驕傲的班納利表示：「流浪狗之家工作人員想讓我有個心理準備，以面對即將看到的一切，我看到這隻狗，確實很老，它需要有第二次機會，它值得被疼愛。」

她說，「快樂臉先生」之前的飼主家中環境惡劣、堆滿了雜物， 「它被虐待、疏於照顧而倖存下來 」。

獸醫說，這隻狗由於健康不佳，可能只剩下幾星期可活。

班納利表示：「愛心、仁慈和媽咪的親吻，幫助它對抗時日不多的預言，我們都希望它有更長的生命與我們家人在一起。」

「他的喜好包括睡覺、打鼾、睡夢中嗚嗚作響，以及開心時發出奇怪的聲音。」

主辦單位形容這項比賽「各種品種、各種體型的狗兒都溫暖了我們的心，讓我們的生活充滿了無條件的愛。這個世界知名的比賽，為所有特別與獨特狗兒的不完美而喝采」。

© 2022 AFP