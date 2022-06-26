世界衛生組織：猴痘疫情尚未構成全球公衛緊急事件

（法新社日內瓦25日電） 世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，全球各地爆發的猴痘疫情是令人深感憂心、且不斷發展的健康威脅，但目前尚未構成全球公共衛生緊急事件。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日召開專家委員會會議，決定是否針對猴痘疫情發布WHO最高層級警戒。猴痘疫情目前主要影響西歐地區。

自5月初以來，在西非和中部非洲以外地區偵測到的猴痘病例激增，此前猴痘一直是西非和中部非洲的地方性傳染病，如今大多數新病例出現在西歐地區。

今年截至目前，世衛已接獲50多國通報逾3200起確診猴痘病例和一起死亡病例。

譚德塞審視國際專家提出的報告後表示，「緊急事件委員會對當前疫情的規模及擴散速度同表嚴重關切」，並指出資料中有關傳播和數據之間的落差仍有許多不明之處，但此報告代表委員會成員間不同見解的共識立場。

「整體而言，他們在報告中建議我，當前疫情尚未構成國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），這是WHO能發布的最高層級警戒，但召開委員會會議本身就反映出對猴痘在國際擴散的日增憂慮。」

譚德塞於6月14日宣布，他將會召開緊急委員會會議，評估猴痘疫情是否構成PHEIC。

© 2022 AFP