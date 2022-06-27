聯合國：烏克蘭戰爭恐助長毒品生產

（法新社維也納27日電） 聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）26日警告，烏克蘭戰爭可能助長毒品製造，而鴉片市場的未來，則與危機四伏的阿富汗命運息息相關。

廣告 繼續瀏覽後續

UNODC年度報告稱，中東和東南亞過去經驗顯示，合成毒品（synthetic drugs）雖可以在任何地方製造，但衝突地區對製造這種毒品具有磁吸效應。「當衝突地區接近大型消費市場時，這種影響可能更大。」

UNODC表示，烏克蘭摧毀的安非他命（amphetamine）工廠數量，從2019年的17個增加到2020年的79個，是2020年報告破獲工廠數量最多的國家。而隨着戰爭持續，烏克蘭生產合成毒品的能力可能增加。

UNODC專家安潔拉．梅（Angela Me）告訴法新社，在衝突地區「沒有警察四處走動並取締工廠」。

報告還指出，衝突有可能改變和破壞販毒路線，並指烏克蘭的販毒活動自2022年年初以來有所下降。

這份聯合國報告還表示，阿富汗2021年生產全世界86%鴉片，該國的局勢將影響鴉片類毒品市場的發展。報告稱今年4月塔利班當局下令禁止非法種植罌粟，但阿富汗的人道危機可能刺激這種行為。

聯合國表示：「阿富汗鴉片生產的變化，將對世界幾乎所有地區的鴉片市場造成影響。」

報告稱，2021年時，全世界估計約有2.84億人吸毒，即15至64歲的人中，每18人就有1人吸毒。這一數字比2010年高出26%，而人口增長只是部分原因。

古柯礆產量2020年上升至1982噸的新紀錄。

儘管吸毒者大多為男性，但梅說，女性大量使用安非他命類興奮劑，且在戒毒治療中的代表性不足。她告訴法新社：「對她們來說，這是雙重恥辱。去那裡也會暴露自己。」

她說：「我們已就安全及如何確保這些中心有接納兒童的可能性提出了建議。」

UNODC的報告根據的是從成員國與自身來源收集的情報，以及分析各機構的報告、媒體報導和開放來源的資料。

© 2022 AFP