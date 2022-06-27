貓王艾維斯、捍衛戰士2並列北美票房冠軍

（法新社洛杉磯26日電） 北美院線聯盟今天通報，音樂傳記片「貓王艾維斯」（Elvis）周末開片與「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）罕見同以3050萬美元並列北美周末票房冠軍。

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「捍衛戰士：獨行俠」如今是本年度全球票房第一的電影，北美有近5.22億美元，海外有4.84億美元，總票房打破10億美元關卡。

排名第3的是「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion），收入2640萬美元。

名列第4的是恐怖片「��黑電話」（The Black Phone），開片有2340萬美元表現。

皮克斯與迪士尼自「玩具總動員」（Toy Story）衍生的最新電腦動畫片「巴斯光年」（Lightyear）跌至第5，上映第2個周末票房1770萬美元。

第6名至第10名的電影依序為：「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），170萬美元；印度片Jugjugg Jeeyo，60.4萬美元；「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），53.3萬美元；「開心漢堡店大電影」（The Bob's Burgers Movie），51.3萬美元；「壞蛋聯盟」（The Bad Guys），票房44萬美元。

© 2022 AFP