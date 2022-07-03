美國資助軟體 助俄羅斯人翻牆規避審查

（法新社舊金山2日電） 相關組織告訴法新社，一個美國支持的行動，提供俄羅斯人取得反審查軟體的管道，以躲過莫斯科針對入侵烏克蘭一事，對異議人士進行的鎮壓。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯2月展開對烏克蘭的攻擊後，加強對獨立媒體的限制，記者若批評俄侵烏行動，或以「戰爭」一詞形容此行動，將面臨遭起訴的威脅。

美國政府支持的「開放技術基金會」（Open Technology Fund, OFT） 正提供資金給幾家美國公司，讓這些公司免費提供虛擬私人網路（VPN）給數以百萬計的俄羅斯人，讓他們可以連上被審查機構封鎖的網站。

一般來說，VPN軟體是在網路上建立一個私人管道，通常是用來保護加密的數據資料，以防止被人窺探。自俄羅斯開始入侵俄羅斯後，VPN的使用就在俄國蓬勃發展。

參與這項行動的Lantern發言人說：「我們的工具主要是提供給欲連上獨立媒體的人使用，因此OFT的資金絕對是至關重要。」

科技公司 Psiphon和 nthLink也一直在提供俄羅斯人民複雜的反審查應用程式，而據OFT估計，俄羅斯約有400萬用戶從這些公司取得VPN。

Psiphon資深顧問羅登柏格 （Dirk Rodenburg）表示，他們的俄羅斯用戶急速增加，從俄軍入侵烏克蘭之前每天約4萬8000人，增加到3月中每天超過100萬人。

他補充道，目前在俄羅斯，該公司提供的工具，平均每天有近150萬用戶使用。

儘管像是烏克蘭領導階層等部分人士，呼籲切斷俄羅斯的網路，但其他人認為，上網對反對派組織來說是重要的工具。

維權組織 Access Now並未參與OFT發起的活動，但其技術法律顧問克拉皮瓦 （Natalia Krapiva）說：「對俄羅斯人來說，能連上完整的網際網路，對保持反抗動能來說，十分重要。」

她補充道：「各式各樣的倡議正在發生，為了讓它們保有活力，你將需要網路，因為你可能無法親自參與聚會，或者因為活動人士散落在世界各地。」

Lantern的發言人說，俄烏戰爭初期，要維持VPN運作且可連上網，相對來說比較容易。 「他們還沒辦法封鎖一切，過了一段時間，俄羅斯將學會如何封鎖一些簡單的東西，但Lantern和Psiphon仍將屹立不搖的持續運作。」

© 2022 AFP