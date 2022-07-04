小小兵2好有力 北美票房跑第一

（法新社洛杉磯3日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）上映第一個周末即稱霸北美票房，料將在7月4日美國國慶假期累計海撈1億2790萬美元。

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影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，小小兵2「開片成績十分亮眼」。他說：「家庭動畫片比任何其他類型的影片，都更難在疫情期間找到立足點。」

北美周末票房排名第2的是派拉蒙的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），票房3250萬美元。

「紅磨坊」導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導的「貓王艾維斯」（Elvis）上映第2個周末排名跌至第3，進帳2370萬美元。

排名第4的是環球的「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion），收入1920萬美元。

第5名是伊森霍克（Ethan Hawke）主演的恐怖片「��黑電話」（The Black Phone），上映第2個周末有1460萬美元表現。

第6名至第10名的電影依序為：「巴斯光年」（Lightyear），810萬美元；「馬科姆先生的清單」（Mr Malcolm's List，暫譯），100萬美元；「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），67.3萬美元；「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），48.2萬美元；「馬塞爾貝殼」（Marcel the Shell with Shoes On），30萬7750美元。

© 2022 AFP