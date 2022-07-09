「黑道家族」美國演員東尼．西里柯逝世 享壽79歲

（法新社洛杉磯8日電） 美國演員東尼．西里柯（Tony Sirico）的家屬和同劇演員今天說，這名在美國影集「黑道家族」（The Sopranos）中扮演角頭保利（Paulie Gualtieri）的演員已逝世，享壽79歲。

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數十年來，東尼．西里柯在電視電影中演了許多流氓的小角色，直到知天命的年紀才加入美國HBO頻道的熱門影集「黑道家族」劇組，飾演古怪、偶爾暴虐的保利，成了此劇最令人難忘的角色之一。 他的家屬在臉書發布聲明表示：「東尼．西里柯的家屬深切哀傷，但也懷着無比自豪、愛和許多美好回憶在此通知大家，他已於2022年7月8日上午逝世。」 與東尼．西里柯共演「黑道家族」的麥可．英佩里奧利（Michael Imperioli）說：「我悲痛地告訴大家，我的摯友、同事和犯罪夥伴，優秀的東尼．西里柯已於今天逝世。」 在劇中飾演克里斯多福．莫提桑提（Christopher Moltisanti）一角的麥可．英佩里奧利在社群網站Instagram寫道：「東尼與眾不同，他堅強、忠誠且心胸寬廣…我今天悲傷萬分。」

東尼．西里柯的代理人尚未回覆法新社的詢問。 東尼．西里柯1942年誕生在紐約布魯克林區，年少時經常被捕，但在獄中看到一個更生人劇團的演出後，突然對演戲極感興趣。

他自1970年代晚期以來接演許多惡棍和黑手黨成員的小角色，出現在「Kojak」、「邁阿密風雲」（Miami Vice）等電視影集，還有「四海好傢夥」（Goodfellas）和「求婚腦震蕩」（Mickey Blue Eyes）等黑幫電影中。 東尼．西里柯最為人所知的角色是「黑道家族」中的保利，此劇主要描述新澤西州一個犯罪集團私底下的生活。

© 2022 AFP