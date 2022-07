「雷神索爾」開出紅盤 攻上北美票房冠軍

(法新社洛杉磯10日電) 漫威(Marvel)最新超級英雄電影「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)上映第1個周末即稱霸北美票房,估計海撈1億4300萬美元。

廣告 繼續瀏覽後續

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯表示,「雷神索爾:愛與雷霆」的票房,是超級英雄電影第4集平均票房的2倍。

上周票房冠軍、「神偷奶爸」動畫系列片最新章「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru)退居第2,進帳4550萬美元。

穩居第3的則是「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),上映第7周的票房超過5.97億美元。

「紅磨坊」導演巴茲魯曼(Baz Luhrmann)執導的「貓王艾維斯」(Elvis)跌1名到第4,進帳1100萬美元。

「侏羅紀世界:統霸天下」(Jurassic World Dominion)收入840萬美元,排名第5。

第6名至第10名的電影依序為:「��黑電話」(The Black Phone),760萬美元;「巴斯光年」(Lightyear),290萬美元;「馬塞爾貝殼」(Marcel the Shell with Shoes On),34萬美元;「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),26.2萬美元;「馬科姆先生的清單」(Mr Malcolm's List,暫譯),24.5萬美元。(譯者:鄭詩韻/核稿:陳政一)

© 2022 AFP