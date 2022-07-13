熱浪來襲飆破40度 西歐林地野火頻傳

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（法新社法國波爾多13日電） 西歐遭到數周以來的第二波熱浪襲擊，法國與英國今天面臨高溫肆虐，熱浪同時也增長了大片林地的野火火勢。 法新社報導，自10日以來，伊比利半島（Iberian Peninsula）大片地區籠罩在熱浪之下，西班牙及葡萄牙出現超過攝氏40度高溫，消防員不斷與野火搏鬥。 另一方面，當地消防隊表示，在法國南部自昨天下午以來的一場野火，燒毀了波爾多南邊800公頃的松樹林，當地有150名居民被迫撤離家園。