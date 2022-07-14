美國FDA批准諾瓦瓦克斯疫苗 18歲以上成人可接種

（法新社華盛頓13日電） 美國食品暨藥物管理局（FDA）今天授權讓18歲以上民眾施打諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，擴大美國民眾的疫苗接種選項。

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由美國公司製造的諾瓦瓦克斯疫苗在數十個國家已可施打。美國先前僅授權接種3款COVID-19疫苗，其中兩款是根據mRNA技術研發。

FDA局長克里夫（Robert Califf）在聲明中說，批准諾瓦瓦克斯疫苗的緊急授權，「讓尚未接種COVID-19疫苗的美國成人有另一個選項，而這個選項同樣符合FDA對安全、有效性和製造品質的嚴格標準」。

諾瓦瓦克斯疫苗需在相隔3周內施打兩劑，使用的是比mRNA疫苗更傳統的技術。坊間有許多關於mRNA疫苗的陰謀論，儘管施打這種疫苗已證明是安全的。

諾瓦瓦克斯的疫苗含有病毒的一部分，可誘發免疫反應，這也是許多其他常見疫苗使用的研發方法。

在美國與墨西哥有數千人參與的臨床試驗中，諾瓦瓦克斯疫苗對預防感染有癥狀COVID-19的有效性達90%。然而，這些臨床試驗是在Delta與Omicron變異株出現前展開。

美國成人的疫苗接種率約達77%。美國政府本周已宣布，預期FDA將批准緊急授權，因此已採購320萬劑諾瓦瓦克斯疫苗。

© 2022 AFP