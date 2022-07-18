紐約猴痘確診病例攀升 民眾排隊搶打疫苗

（法新社紐約17日電） 美國猴痘疫情重災區之一的紐約，今天下午儘管天氣炎熱，仍有一排年紀20至40歲的男性排隊等候接種疫苗，保護自己和親人免於病毒感染。

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排隊等候期間，每位與法新社交談的民眾都表示，紐約缺乏疫苗下，他們能順利預約到疫苗真的很幸運。

紐約市專設網站於15日晚間6時開放9200個時段供民眾預約接種猴痘疫苗，名額在7分鐘之內全被搶光。前3天，網站還因流量過大而當機。

23歲的巴里沃（Aidan Baglivo）告訴法新社：「這很令人沮喪，特別是歷經COVID-19之後，你會以為我們會有更有條理的流程或疫苗接種。實際上什麼都沒有。」

一位拒絕透露姓氏，僅說自己名叫勞勃（Robert）的民眾告訴法新社，在順利搶到接種時段前，他坐在電腦前「像是瘋子般」不停刷新頁面。

人人都能感染猴痘這個透過密切身體接觸傳染的疾病，但Jynneos疫苗目前保留給有男男性關係的人士，因為他們占確診的大宗。

擁有800多萬人口的紐約市上周猴痘染疫人數攀升，自美國5月爆發猴痘疫情以來，本月15日已記錄到461例病例，高於11日的223例。

紐約市衛生局長瓦桑（Ashwin Vasan）今天表示，紐約還需要數以萬計的疫苗。

© 2022 AFP