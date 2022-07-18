雷神索爾就是威 北美票房續占龍頭寶座

（法新社洛杉磯17日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，漫威最新超級英雄片「雷神索爾：愛與雷霆」連續第2周重捶競爭對手，以約4600萬美元票房成績穩坐北美票房龍頭寶座。

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「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）15至17日吸金2600萬美元，連續第2周霸佔亞軍位置。

排名第3是改編自小說的「沼澤謀殺案」（Where the Crawdads Sing），進帳1700萬美元。

第4名的是派拉蒙的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）。「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）這部延續1986年原版的續集片，上映第8周再撈1200萬美元。

「紅磨坊」導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導的「貓王艾維斯」（Elvis）下跌1個名次來到第5，上映第4個周末有760萬美元成績。

本周另一出新片，派拉蒙動畫喜劇「刀鋒劍客」（Paws of Fury: The Legend of Hank，暫譯）則以630萬美元票房站上第6。

排名第7至第10的電影依序為：「��黑電話」（The Black Phone），530萬美元；「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion），495萬美元；「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs Harris goes to Paris），190萬美元；「巴斯光年」（Lightyear），130萬美元。

© 2022 AFP