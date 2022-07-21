墮胎權推翻後美國爆事後丸搶購潮 專家警告反效果

（法新社華盛頓21日電） 當美國最高法院推翻憲法對墮胎權的保障時，美國女子克羅直接上網訂購10包可立即出貨的緊急事後避孕藥。在半世紀的墮胎權保障失去後，美國出現搶購所謂「事後丸」的浪潮。

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美國大法官6月24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）憲法保障墮胎權的歷史性裁決後，美國生殖與性衛生產品網站Wisp販售的事後丸，在短短24小時內銷量飆增3000%。Wisp並告訴法新社，過去一個月銷售持續攀升。

52歲的克羅（Julie Crowe）是一名公立學校教師，住在田納西州大城納希維爾（Nashville）。她渴望知道保守勢力廣泛的田納西州甚至是否會放行她訂購的事後丸，但她最希望的是能拿到這些藥丸來幫助任何「需要掌控自己人生的人」。

她對法新社表示：「我們國家在公民權和身體自主方面正回到過去，這荒謬極了。」

事後丸與墮胎藥不同，是防止受精發生，在性交後5天內服用有效，但越早服用效果越佳。

在社群媒體上，儲備事後丸的呼聲很快受到許多人響應，導致美國網購巨擘亞馬遜（Amazon）及連鎖藥局CVS和來愛德（Rite Aid）實施暫時限購以免缺貨。

衛生專家警告，由於事後丸在全美可合法臨櫃購買，沒有必要囤購，否則反而可能造成有需要的人買不到。

此外，儘管醫療衛生從業人員和美國計畫生育聯盟（Planned Parenthood）等生殖衛生組織建議手上備有多餘事後丸，但他們也不鼓勵囤貨。

生殖衛生研究員麥馬洪（Hayley McMahon）表示：「我了解這種強烈需要。」她說，如果預期自己不能終止不想要的妊娠，可能引發人「深自體內感覺身體違反自我意願被利用」。

然而她告訴法新社，藥局的事後丸備貨通常相當有限，「你不會希望買光自己現在還不需要的量，而下個進門的客戶可能服藥效期已剩不多」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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