權力遊戲「前傳」將上檔 演員坦言壓力大

（法新社加州聖地牙哥23日電） 「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）下檔迄今3年，原着作者與前傳影集「龍之家族」（House of the Dragon，暫譯）卡司今天在聖地牙哥國際漫畫展大談接棒「權力遊戲」這出火紅人氣影集的挑戰。

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新影集是根據作者喬治R.R.馬丁（George R.R. Martin）小說「冰與火之歌前傳：血火同源」（Fire & Blood）改編。

聖地牙哥國際漫畫展（Comic-Con）並沒有發表太多新片段，但各界對「龍之家族」期望很高。

原始「冰與火之歌：權力遊戲」播出期間吸引全球粉絲按時收看，全劇8季引發各界仿效並在素有電視奧斯卡之稱的艾美獎贏得59次肯定，創下戲劇類別的紀錄。

然而，「冰與火之歌：權力遊戲」虎頭蛇尾，最後一季慘遭影評、影迷罵翻。

參與「龍之家族」演出的奧利薇亞庫克（Olivia Cooke）表示，追隨「冰與火之歌：權力遊戲」這隻「巨獸」的腳步，「壓力實在很大」。她說：「我們必須做出各位想要的東西，但又必須有所不同，還得有自己的特色。」

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