漫威迷有福了 新黑豹、復仇者聯盟上映日期曝光

（法新社加州聖地牙哥23日電） 迪士尼（Disney）今天在聖地牙哥國際漫畫展（Comic-Con）宣布漫威（Marvel）多部超級英雄片上映日期，並釋出「黑豹」續集超澎湃預告片，讓現場粉絲一睹為快。

廣告 繼續瀏覽後續

屢屢翻新影史新頁的漫威電影近年來成為好萊塢和全球票房保證，2019年的「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）一度以27.9億美元票房短暫成為影史票房第一的強片。

漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）在聖地牙哥國際漫畫展向死忠粉絲宣布，「復仇者聯盟：康氏王朝」（Avengers: The Kang Dynasty，暫譯）、「復仇者聯盟：秘密戰爭」（Avengers: Secret Wars，暫譯）將於2025年上映。

凱文費吉表示，新的這兩部「復仇者聯盟」電影將替漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）中的「多重宇宙傳奇」（The Multiverse Saga）做出「總結」。

漫威今天的活動成了聖地牙哥國際漫畫展最盛大的一天，並在可容納6000人的H廳掀起了本周最響亮、最瘋狂的歡呼聲，許多人是排了好幾天的隊才順利入場。

而這場活動又以「黑豹2：瓦坎達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever，暫譯）首支預告片作為結尾。首部「黑豹」是第一部入圍奧斯卡最佳影片獎的漫畫改編電影，而續集片將於11月11日首映。

再度執導筒的萊恩庫格勒（Ryan Coogler）在聖地牙哥國際漫畫展現場，向2020年癌症過世的查維克博斯曼（Chadwick Boseman）致敬。新片中，查維克博斯曼的角色並沒有被人取代。

萊恩庫格勒說他可以感受到查維克博斯曼的手搭在他身上，還說這位影星「雖人不在人世，但精神、熱情、才華、對自己文化的驕傲、對電影界的影響，都將永遠流傳」。

迪士尼今天宣布的漫威電影還包括「雷霆特攻隊」（Thunderbolts）和「驚奇4超人」（Fantastic Four），兩部片均預計2024年上映。

除此之外，凱文費吉還宣布，最新「刀鋒戰士」（Blade）將於2023年11月出現在大銀幕，「美國隊長：新世界秩序」（Captain America: New World Order，暫譯）則將在2024年5月推出。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳政一）

© 2022 AFP