愛黛兒賭城駐唱計畫重啟 加開8場演出

（法新社紐約25日電） 英國歌手愛黛兒（Adele）今天宣布將在拉斯維加斯重新開唱的日期，令歌迷興奮不已。愛黛兒今年稍早原訂在賭城演出，卻在開唱前一天臨時宣布延期。

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於凱薩宮酒店（Caesar's Palace）競技場劇院（Colosseum）舉辦的「與愛黛兒共度周末」（Weekends With Adele）將從今年11月18日開唱，明年3月25日落幕。除原先排定的24場演出外，還將加開8場。

葛萊美獎得主愛黛兒在她的網站上表示：「言語無法形容終於能夠宣布重新開唱，有多麼讓我欣喜若狂。被迫取消演出真的讓我感到心碎。」

「搞清楚我真正想要呈現的演出，感覺像是過了一輩子。知道它即將發生，更是令我無比興奮！」

愛黛兒今年1月曾經含淚拍攝一段影片，稱因為疫情造成貨運延誤，演出只得延期。她的駐唱門票先前早已全數售罄。

34歲的愛黛兒今天發布聲明表示：「現在我知道，對你們當中部分人來說那是一個糟糕的決定，我將永遠為之感到抱歉，但我向你們保證，這是正確的決定。」

「能夠每周和你們在如此親密的空間里相處，是我期待已久的事情，我會向你們呈現出最好的我。謝謝你們耐心等待，我愛你們。」

愛黛兒去年秋天睽違6年發布新專輯「30」，當中描述她的婚變心境。

專輯的第一首歌「寬容待我」（Easy On Me）佔據美國和英國單曲排行榜冠軍長達數周，證明暢銷歌手愛黛兒的實力歷久彌堅。

© 2022 AFP