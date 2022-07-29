人類引起氣候變遷 恐讓英破紀錄熱浪可能性增10倍

（法新社巴黎29日電） 人類活動引起的氣候變遷，據今天公布的研究顯示，將讓英國本月發生破紀錄熱浪的可能性增加至少10倍。

廣告 繼續瀏覽後續

今天公布的研究顯示，人類活動引起的氣候變遷，使英國本月發生破紀錄熱浪的可能性增加至少10倍。

英格蘭東部測到攝氏40.3度的歷史高溫，炙熱的天候引發大火，摧毀倫敦數十棟房舍。

在達到高峰的熱浪席捲西歐之際，全英國至少有34個地點的氣溫在7月20日創下新高紀錄。

一個國際研究團隊模擬這種極端炎熱氣候在19世紀中葉工業時代開始前發生的可能性，然後將得到的結果與目前氣候條件下發生熱浪的可能性做了比較。目前的地球比工業化之前平均高了近1.2度。

英國受熱浪影響最大的地區是英格蘭中部和威爾斯東部，研究員將焦點放在這兩地的最高氣溫，發現由於人類產生會造成全球暖化的溫室氣體，使得破紀錄高溫出現的可能性增加至少10倍。

研究還發現，歐洲各地極端高溫事件增加的程度超過了氣候模型的預估。

電腦產生的模型估計，溫室氣體排放使7月熱浪上升2度；但實際上，熱浪比沒有人為因素造成暖化的情況還高了4度。

倫敦帝國學院葛蘭森氣候變遷研究所（Imperial College London's Grantham Institute for Climate Change）的氣候科學高階講師奧托（Friederike Otto）說：「在歐洲和世界其他地區，我們看到愈來愈多破紀錄的熱浪導致極端氣溫，變得比多數氣候模型所預估的更熱、更快。」

「研究結果令人擔憂，因為這顯示，如果不迅速減少碳排放，氣候變遷對歐洲極端高溫造成的後果，現在就已極其致命，可能還比我們先前以為的更嚴重。」

英國氣象局（Met Office）2020年計算出，在沒有人為因素致使氣候暖化的自然情況下，出現40度以上氣溫的可能性，大約是每1000年才會出現1次。

但如今這項估計值變成100年會出現1次，且參與研究的科學家表示，觀測到極端氣候出現的頻率甚至比模型預測的還要快。

葛蘭森氣候變遷研究所的研究助理撒迦利亞（Mariam Zachariah）說：「即使是保守估計，我們也看到氣候變遷在英國熱浪中扮演的重要角色。」

「在目前已因溫室氣體排放而改變的氣候下，許多人一生中都會經曆本來幾乎不可能發生的事。我們愈晚達到凈零排放，熱浪就會變得愈嚴重。」

© 2022 AFP